İlk çeyrekte en çok satan tablet markaları belli oldu

Omdia'nın yayımladığı son araştırmaya göre küresel tablet pazarı, 2026'nın ilk çeyreğinde 37 milyon adetlik sevkiyatla bir önceki yıla kıyasla yatay bir seyir izledi.

Kaydedilen bu marjinal büyüme, son tüketici talebinden çok stok birikiminden kaynaklanırken, bölgesel bazda Latin Amerika ve Orta Doğu öne çıktı.

ÜRETİCİLER PREMİUM SEGMENTE YÖNELİYOR

Arzın kısıtlı olduğu mevcut piyasa koşullarında, tabletlerin üreticiler için kar marjı ve hacim açısından önemi giderek azalıyor.

Bu yapısal zorluklar nedeniyle markaların 2026 yılındaki ana stratejisinin, talebin daha dirençli olduğu premium cihazlara odaklanmak olacağı öngörülüyor.

APPLE LİDERLİĞİNİ KORUDU, HUAWEİ BÜYÜDÜ

Yılın ilk çeyreğinde Apple, 14,8 milyon adet sevkiyat ve yüzde 7,9'luk büyümeyle pazarın zirvesindeki yerini sağlamlaştırdı.

Samsung yaşadığı düşüşe rağmen ikinci sırayı alırken, Huawei yüzde 28 ve Lenovo yüzde 20 oranında artış yakalayarak en güçlü büyümeyi kaydeden markalar oldu.

CHROMEBOOK PAZARINDA DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

Bilgisayar segmentinde ise eğitim projelerinin ertelenmesi ve zayıf üretim göstergeleri nedeniyle Chromebook modelleri en çok daralma yaşayan kategori haline geldi.

Pazardaki lider oyunculardan Lenovo, HP ve Dell'in sevkiyatları ciddi oranlarda gerilerken, ilk beşte büyüme kaydeden tek tedarikçi ASUS oldu.