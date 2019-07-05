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İlk hacı kafilesi yola çıktı

Kutsal toprakları ziyaret için ilk hacı adayları İstanbul Havalimanı'ndan yola çıktı. Türkiye'den 80 bin hacı adayı kutsal topraklara gidecek.

DHA | 05.07.2019 - 12:31..
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Hacı adayları İstanbul Havalimanı'ndan yola çıktı.

İlk hacı adaylarının uğurlanması için İstanbul Havalimanı'nda İstanbul Valisi Ali Yerlikaya katılımlarıyla tören düzenledi.

80 BİN ADAY HAC GÖREVİNİ GETİRECEK

Aileleriyle birlikte havalimanına gelen hacı adaylarının heyecanı kameralara yansıdı. Kutsal toprakları ziyaret edecek olan hacı adayları, törenin ardından tarifeli uçakla Suudi Arabistan'a hareket etti.

İlk hacı kafilesi yola çıktı

Bu yıl Türkiye'den 80 bin hacı adayı, kutsal topraklara giderek hac görevini yerine getirecek.

İlk hacı kafilesi yola çıktı

İlk hacı kafilesi yola çıktı

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