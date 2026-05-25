İlk nesil lisanssız GES'lerde dağıtım bedeli yüzde 68 düşürüldü

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 2019 öncesinde işletmeye giren ilk nesil lisanssız güneş enerjisi santrallerinin (GES), 10 yıllık alım garantisi süresinin sona ermesinin ardından uygulanan veriş yönlü dağıtım bedelinde yüzde 68 indirime gitti.

Yeni düzenleme kapsamında, 2019 öncesi mevzuata tabi bu üreticilerin daha önce kilovatsaat başına ödediği 208 kuruşluk eski dağıtım bedeli, yapılan düzenlemeyle yaklaşık 65 kuruş seviyesine geriledi.

İndirimle birlikte özellikle elektrik fiyatlarının düştüğü öğle saatlerinde, ilk nesil GES'lerin maliyet baskısı nedeniyle üretimi durdurma ihtiyacının azaltılması ve üretimin sürdürülebilirliğinin desteklenmesi amaçlanıyor.

Söz konusu karar, 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun kapsamında, ilgili Cumhurbaşkanı Kararı yayımlanıncaya kadar yürürlükte kalacak.

Eski lisanssız GES yatırımcılarının ekonomik yükünü azaltması beklenen düzenleme, bu santrallerin işletme maliyetlerinde önemli rahatlama sağlayacak.

DÜZENLEMEDEN YAKLAŞIK 800 TESİS YARARLANACAK

EPDK'den edinilen bilgiye göre, veriş yönlü dağıtım bedeli indirimini içeren bu geçici düzenleme kapsamına, 10 Mayıs 2019 öncesindeki mevzuata göre işletmeye girip 10 yıllık yasal süresini tamamlayan yaklaşık 800 tesis giriyor.

Söz konusu karardan yararlanan ve pazarın ilk neslini oluşturan bu santrallerin toplam kurulu gücü ise 500 ila 550 megavat arasında değişiyor.

ÖZ TÜKETİME DAYALI LİSANSSIZ ÜRETİM YATIRIMLARININ ÖNÜ AÇILDI

Türkiye'de Mayıs 2019'da yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile uygulamaya konulan yeni nesil lisanssız üretim modeli pazarda önemli bir dönüm noktası teşkil etti. Özellikle sanayi tesisleri ve konut çatılarında kendi elektrik ihtiyacını karşılamaya yönelik mevzuat altyapısını oluşturan bu adım, öz tüketime dayalı lisanssız üretim yatırımlarının önünü açtı.

Mevzuat düzenlemelerinin yarattığı bu ivmeyle Türkiye'nin toplam lisanssız elektrik kurulu gücü, EPDK verilerine göre Mart 2026 itibarıyla 24 bin 580 megavat seviyesine ulaştı.

Sektör temsilcileri, işletme süresini tamamlayan 500-550 megavatlık kapasite için hayata geçirilen bu son indirim hamlesinin, toplamda 24 bin 580 megavatı bulan lisanssız pazarın genel dengesi ve arz güvenliğinin sürdürülebilirliği açısından önem taşıdığına dikkati çekiyor.