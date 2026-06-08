İlkay Gündoğan'dan sürpriz hamle: Fransız kulübünün hissedarı oluyor

Galatasaray'ın yıldızlarından İlkay Gündoğan, yatırım portföyünü genişletiyor.

Daha önce memleketinde alışveriş merkezi yaptıran 35 yaşındaki oyuncu, bu kez kulüp hissedarı olacak.

L'equipe gazetesinin haberine göre; İlkay Gündoğan, bir yatırım şirketinin öncülük ettiği projede Montpellier kulübünün önemli hissedarlarından biri olacak.

MONTPELLIER'İN ÖNEMLİ HİSSEDARLARINDAN BİRİ OLACAK

İlkay'ın yanı sıra eski Arsenallı futbolcu Daniel Karbassiyoon da projenin kilit isimlerinden olacak.

Haberde, anlaşmanın kısa süre içerisinde sonuçlanacağı belirtildi.