İlkay Gündoğan ve Ederson, Manchester City maçını birlikte izledi
Galatasaraylı futbolcu İlkay Gündoğan ile Fenerbahçeli futbolcu Ederson, Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola'nın Aston Villa'ya karşı oynadığı veda maçında eski hocasını yalnız bırakmadı. İki eski takım arkadaşı, mücadeleyi tribünden takip etti.
GUARDIOLA İÇİN BİR ARADALAR
Galatasaray ve Fenerbahçe formalarıyla kıyasıya bir şampiyonluk mücadelesi veren eski takım arkadaşları, bu kez Guardiola için bir araya geldi.
MAÇI BİRLİKTE İZLEDİLER
İngiliz futboluna damga vuran Pep Guardiola’nın Aston Villa karşısındaki veda mücadelesini tribünden büyük bir dikkatle takip eden İlkay ve Ederson, maç öncesinde samimi görüntüleriyle dikkat çekti.
Türkiye’deki şampiyonluk yarışının stresi ve rekabetini bir kenara bırakan iki yıldız, City formasıyla yaşadıkları anıları yad etti.