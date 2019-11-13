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İlkokuldaki Atatürk töreni tartışmalara neden oldu

10 Kasım'da düzenlenen törende küçük çocukların, Atatürk fotoğrafının önünde secde ettiği görülüyor.

Haber Merkezi | 13.11.2019 - 11:57..
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İlkokuldaki Atatürk töreni tartışmalara neden oldu

Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü nedeniyle 10 Kasım'da, çeşitli etkinlikler düzenlendi. Binlerce kişi Anıtkabir'e giderek, Atatürk'ü andı.

10 Kasım nedeniyle okullarda da Atatürk için anma törenleri yapıldı.

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Sosyal medyada paylaşılmaya başlayan son görüntüler, yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

İlkokul öğrencilerinin Atatürk fotoğrafının önünde secde ettiği görüntülerin tartışılmasının ardından, başka okullarda da benzer etkinliklerin olduğu ortaya çıktı.

İlkokuldaki Atatürk töreni tartışmalara neden oldu

İlkokuldaki Atatürk töreni tartışmalara neden oldu VİDEO

İlkokuldaki Atatürk töreni tartışmalara neden oldu

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