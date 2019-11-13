Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü nedeniyle 10 Kasım'da, çeşitli etkinlikler düzenlendi. Binlerce kişi Anıtkabir'e giderek, Atatürk'ü andı.
10 Kasım nedeniyle okullarda da Atatürk için anma törenleri yapıldı.
ÖĞRETMEN İSTEDİ, ÇOCUKLAR YAPTI
Sosyal medyada paylaşılmaya başlayan son görüntüler, yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.
İlkokul öğrencilerinin Atatürk fotoğrafının önünde secde ettiği görüntülerin tartışılmasının ardından, başka okullarda da benzer etkinliklerin olduğu ortaya çıktı.
İlkokuldaki Atatürk töreni tartışmalara neden oldu VİDEO