İlksen Utlu ile Mindfulness eğitimi üzerine konuşmaya devam ediyoruz

İlksen Utlu ile yaptığımız söyleşinin ikinci bölümü ile yayındayız…

İlksen Utlu, Mindfulness Eğitmeni. Özellikle çocuklarla çalışıyor. Kendisi ile ‘Üzüntü ile Neşe Gezerler Hep El Ele’ vesilesiyle buluştuk ve hayatımızın her alanında işimize yarayacak şeyler konuştuk. Bu bölümde, çocuklarımızla konuşmanın, onları anlamaya çalışmanın kıymetinden bahsediyoruz. Ayrıca İlksen Hanım, kitap önerilerinde de bulunuyor…

Evlerimizde kalmamız gereken şu salgın günlerinde bu kitapları #evdeyimokuyorum önerileri olarak değerlendirebiliriz. Bugünler diliyoruz en kısa sürede geçecek. Biz hep güzel şeylerden konuşup, daha da güzelleşmeye, motivasyonumuzu hep yüksek tutmaya gayret edelim.

İyi seyirler…