İller Bankası borçlu belediyelerden kesinti yapmayacak

Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin Başkanlığı'nda, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve 17 kadın belediye başkanının katılımıyla, koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler ve belediye hizmetlerinin geliştirilmesi telekonferansla görüşüldü.

"KESİNTİ OLMAYACAK"

Fatma Şahin, yaptığı açıklamada, belediyelerin hizmetlerinde problem yaşanmaması için borçlu belediyelerle ilgili önemli bir duyuru yaptı.

Şahin, "Koronavirüs nedeniyle, İller Bankası üzerinden borçlu belediyelerimizden yapılan kesintiler yapılmayacak." dedi