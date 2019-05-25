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İmamoğlu, Abdullah Gül'ün açıklamasını değerlendirdi

CHP'nin İBB adayı Ekrem İmamoğlu, Abdullah Gül'ün açıklaması üzerine kendisine teşekkür ettiğini söyledi.

Haber Merkezi | 25.05.2019 - 08:50..
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İmamoğlu, Abdullah Gül'ün açıklamasını değerlendirdi

Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul seçimlerini iptal etme kararı almasının ardından Twitter hesabından açıklama yapan 11.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ilk kez net bir tepki ortaya koymuştu.

"BİR ARPA BOYU YOL ALAMAMIŞIZ"

Gül, "Anayasa Mahkemesi’nin 2007 yılındaki haksız '367 Kararı' karşısında ne hissettiysem, başka bir yüksek mahkeme olan Yüksek Seçim Kurulu’nun dün aldığı kararı duyunca aynı duyguları yaşadım. Yazık, bir arpa boyu yol alamamışız." ifadelerini kullanmıştı.

CHP'nin İBB adayı Ekrem İmamoğlu, konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

TEŞEKKÜR ETTİ

TV5 canlı yayınında konuşan İmamoğlu, Abdullah Gül'e teşekkür ettiğini söyledi.

"ESKİ BİR CUMHURBAŞKANI OLARAK BUNLARI SÖYLÜYOR"

İmamoğlu, şunları söyledi; "Her kurumun geçmişinde eksikleri hataları olma ihtimali yüksektir. Kurumumun geçmişini elbette bu ekranlarda mahkemesini kuracak değilim. Ancak kişisel görüşümü açıkça söyleyebilecek durumdayım. Bir seçimin yapılmaması adına elindeki tüm kuvvetleri kullanması bugünün yumuşak bir hali. Karşınızdaki insanın bu toplumda eşit bir şekilde siyaset yapma fırsatını elinden alıyorsunuz. Bazen yargı eliyle, bazen ordu tarafından yapıldı

Sayın Gül'ün Cumhurbaşkanıyla ilgili açıklamasından sonra çok teşekkür ettim. Bunun daha üst perdeden söylenmesi lazım. O tür sıkıntıları yaşamış biri olarak, eski bir cumhurbaşkanı olarak bunları söylüyor."

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