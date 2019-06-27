İmamoğlu dua ederek göreve başladı

23 Haziran'da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, bugün mazbatasını ve İstanbul'un mührünü alarak resmen göreve başladı.

Devir teslim töreninin ardından halka hitap eden İmamoğlu, İstanbul'un geleceği ile ilgili olumlu mesajlar verdi.

Mitingin ardından makam odasına ailesiyle birlikte giriş yapan İmamoğlu, bir hoca eşliğinde dua etti.

"ALLAH MAHCUP ETMESİN"

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2014’de Beylikdüzü Belediye Başkanı seçildiğimde olduğu gibi, bugün de İBB makamında dualarımızı ederek göreve başladık. Allah mahcup etmesin." ifadelerini kullanan İmamoğlu fotoğraflarını da paylaştı.



