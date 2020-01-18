İmamoğlu: Kanal İstanbul'u yaptırmayacağız

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti tarafından Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen “Kanal İstanbul Projesi ve Ardındaki Gerçekler” konulu panele katıldı.

MALİYET 100 MİLYAR LİRA

Burada konuşan İmamoğlu, Kanal İstanbuş projesinin maliyetinin 100 milyar lira olduğunu söyledi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, şunları söyledi: "Görünen o ki, Kanal İstanbul’un hükümet ağzıyla ifade edilen maliyeti 100 milyar lira. Yani aslında vatandaşa onların tarifiyle 100 milyar lira daha ek bir yük, ek bir vergi. Yani bu anda neredeyse her üç gencin birisi işsizken, işsizlikten insanlarımız kırılıyorken, çözmemiz gereken başka hususlar varken, siz insanların sırtına böyle bir yük koyuyorsunuz. Dokuz tane Marmaray yapar.

BUNU YAPTIRMAYACAĞIZ

Siz bütün İstanbul’un deprem sorununu ortadan kaldırabilecekken İstanbul’a böyle bir yükü reva görüyorsunuz. Niye? Yine betona gömeceksiniz İstanbul’u. Bu sürecin sonunda maliyet olarak da çok yanılacaksınız. Derken hani tahminde bulunuyorum. Bunu yaptırmayacağız, bunu söyleyeyim."