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İmamoğlu lehine 4 aday çekildi

Saadet Partisi dün gerçekleştirdiği toplantıda İmamoğlu lehine çekilip çekilmeme konusunu görüştü.

AA & Ensonhaber | 13.05.2019 - 08:01..
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İmamoğlu lehine 4 aday çekildi

İstanbul seçimlerinin yenilenmesi kararı sonrası AK Parti ve CHP adaylarının dışındaki adayların bu oy farkına rağmen nasıl bir seçim çalışması yürüteceği merak ediliyordu.

Bazı partilerin adayları seçimlerin yenilenmesine tepki gösterek çekilme kararı aldı. Çekilme kararı alan partiler Ekrem İmamoğlu lehine desteğini de açıkladı.

DSP ADAYI İSTİFA ETTİ

Çekilenler arasında Demokratik Sol Parti'nin (DSP) adayı Muammer Aydın, Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) adayı Zehra Güner Karaoğlu, Emekçi Hareket Partisi'nin (EHP) desteğiyle bağımsız aday olarak yarışan Özge Akman ve bağımsız aday Aysel Tekerek yer aldı.

İmamoğlu lehine 4 aday çekildi

Böylece 45 bin 259 seçmenin desteğini alan 4 aday İmamoğlu lehine yarıştan çekilmiş oldu.

SAADET PARTİSİ TOPLANDI

Bu açıklamaların ardından şimdi gözler Saadet Partisi'nde. Saadet Partisi'nin İstanbul adayı Necdet Gökçınar 103 bin oy almıştı.

İmamoğlu lehine 4 aday çekildi

Saadet Partisi adayını çekip çekmeme konusunda kararsız kaldı. Dün Genel Başkan Temel Karamollaoğlu, Saadet Partisi İstanbul İlçe Başkanları ile istişare toplantısı gerçekleştirdi. Bu toplantıdan çıkan sonuç kamuoyuna açıklacak.

İmamoğlu lehine 4 aday çekildi

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