İmamoğlu'ndan dini liderlere Noel ziyareti

Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, ilk olarak Fener Rum Ortodoks Patrikliği'nde düzenlenen Noel Ayini'ne katıldı.

Törenin ardından Beyoğlu'na geçen İmamoğlu, burada bulunan Süryani Katolik Patrikliği'ni ziyaret etti.

İMAMOĞLU KAHVE İÇTİ

İmamoğlu, Fener Rum Ortodoks Patriği Bartholomeos ile de kısa bir görüşme yaptı.

Bartholomeos, adaylığından dolayı İmamoğlu’nu tebrik ederken, likör ikram etti. Ekrem İmamoğlu likör yerine kahve içmeyi tercih ederken, Sezgin Tanrıkulu likör içti.





"NOEL BAYRAMINA EŞLİK ETTİK"

İmamoğlu yaptığı açıklamada, "Geçen günlerde Fatih Sultan Mehmet Türbesi'nde, Fatih Camii’nde ziyaret ettik ve dua ettik. Sonra Karacaahmet Şah Kulu gibi manevi yerleri ziyaret ettik ve etmeye devam edeceğiz. Bu sabah da Eyüpsultan’daydık. Şimdi de Rum Patrikhanesi’ndeyiz ve burada Noel bayramına eşlik ettik. Böyle bir inanç merkezine sahip olmak ve bunun kıymetini bilmek, İstanbul’un aslında ne kadar dünya merkezi olduğunu hissedebilmek lazım. Bu anlamda İstanbulluların çok değerli bir kentte yaşadığını anlatmak lazım. Çok mutluyuz. İstanbul’da yaşayan herkesin her anını yaşamayı ve hissetmeyi çok istiyorum. Umuyorum bundan sonra böyle bir İstanbul’da olacağız hep birlikte." dedi.



