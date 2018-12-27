taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.2987
Euro
6.0445
Altın
1272.71
Borsa
91401.96
Gram Altın
216.657

İmamoğlu'ndan dini liderlere Noel ziyareti

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Noel bayramı dolayısıyla Hristiyan dini liderlerle bir araya geldi.

Haber Merkezi | 27.12.2018 - 11:35..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
İmamoğlu'ndan dini liderlere Noel ziyareti

Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, ilk olarak Fener Rum Ortodoks Patrikliği'nde düzenlenen Noel Ayini'ne katıldı.

Törenin ardından Beyoğlu'na geçen İmamoğlu, burada bulunan Süryani Katolik Patrikliği'ni ziyaret etti.

İMAMOĞLU KAHVE İÇTİ

İmamoğlu, Fener Rum Ortodoks Patriği Bartholomeos ile de kısa bir görüşme yaptı.

Bartholomeos, adaylığından dolayı İmamoğlu’nu tebrik ederken, likör ikram etti. Ekrem İmamoğlu likör yerine kahve içmeyi tercih ederken, Sezgin Tanrıkulu likör içti.

İmamoğlu'ndan dini liderlere Noel ziyareti

"NOEL BAYRAMINA EŞLİK ETTİK"

İmamoğlu yaptığı açıklamada, "Geçen günlerde Fatih Sultan Mehmet Türbesi'nde, Fatih Camii’nde ziyaret ettik ve dua ettik. Sonra Karacaahmet Şah Kulu gibi manevi yerleri ziyaret ettik ve etmeye devam edeceğiz. Bu sabah da Eyüpsultan’daydık. Şimdi de Rum Patrikhanesi’ndeyiz ve burada Noel bayramına eşlik ettik. Böyle bir inanç merkezine sahip olmak ve bunun kıymetini bilmek, İstanbul’un aslında ne kadar dünya merkezi olduğunu hissedebilmek lazım. Bu anlamda İstanbulluların çok değerli bir kentte yaşadığını anlatmak lazım. Çok mutluyuz. İstanbul’da yaşayan herkesin her anını yaşamayı ve hissetmeyi çok istiyorum. Umuyorum bundan sonra böyle bir İstanbul’da olacağız hep birlikte." dedi.

İmamoğlu'ndan dini liderlere Noel ziyareti

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Trump Irak ziyaretinde Erdoğan'dan bahsetti

Trump Irak ziyaretinde Erdoğan'dan bahsetti

40
Ses hızını aşan HABRAS çelik kaplı betonu deldi

Ses hızını aşan HABRAS çelik kaplı betonu deldi

96
Mısır'da Biltaci'nin gülümsemesine 2 yıl hapis

Mısır'da Biltaci'nin gülümsemesine 2 yıl hapis

46
İsrail Suudilerin Türkiye'den uzaklaşmasını bekliyor

İsrail Suudilerin Türkiye'den uzaklaşmasını bekliyor

60
Dilipak: Genelev gelirleriyle imamlara maaş ödeniyor

Dilipak: Genelev gelirleriyle imamlara maaş ödeniyor

106
27 Aralık Perşembe kar tatili olan iller

27 Aralık Perşembe kar tatili olan iller

5
Özge Özpirinçci Izabel Goulart'e meydan okudu

Özge Özpirinçci Izabel Goulart'e meydan okudu

36
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir