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İmamoğlu'ndan sokağa çıkma yasağı çağrısı

İBB Başkanı İmamoğlu, sokağa çıkma yasağının karantina süreci gibi 21 gün olması gerektiğini söyledi.

Haber Merkezi |
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İmamoğlu'ndan sokağa çıkma yasağı çağrısı

İmamoğlu'ndan sokağa çıkma yasağı çağrısı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Haber Global canlı yayınına katılarak koronavirüsle ilgili mücadele konusunda değerlendirmelerde bulundu.

"21 GÜN ÖNERİLİYOR.."

İmamoğlu, "2 günlük 3 günlük sokağa çıkma yasaklarının bir faydası var mıdır ben bilim insanı değilim ama aldığımız veriler üzerinden sağlıklı bir süreç olmadığı yönünde bize de uyarılar geliyor. Bu bakımdan, mantıklı olan bir karantina süreci gibi en az 2 hafta olarak tanımlanıyor. Hatta 21 gün öneriliyor. İnsanlar 2 günden sonra tamam biz bu işi çözdük gibi sahaya çıkışı da var." şeklinde konuştu.

İmamoğlu'ndan sokağa çıkma yasağı çağrısı

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