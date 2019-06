Iman Casablanca İstanbul'da poz verdi

Faslı model Iman Casablanca, dergi için İstanbul Boğazı’nda birbirinden iddialı pozlar verdi.

Geçen yıl düzenlenen Best Model of The World’de birincilik tacını takan Iman Casablanca, dünya basınının ilgisini çekti.

4 DİL BİLEN GÜZEL

Arapça, Fransızca, Türkçe ve Farsça olmak üzere toplam dört dil bilen ünlü model, son olarak Hello dergisinin Fas edisyonu Hola için objektif karşısına geçti.

MATEMATİK MÜHENDİSİ OLACAK

Fas’ta matematik mühendisliği eğitimi alan model, dergi için İstanbul Boğazı’nda iddialı pozlar verdi.