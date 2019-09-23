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IMF heyetinin CHP ve İYİ Parti ile görüşmesine tepki

IMF heyetinin CHP ve İYİ Parti yetkilileriyle yaptığı görüşmeyi değerlendiren Uluslararası Para Fonu (IMF) İcra Direktörü Kaya, "Türkiye'ye karşı farklı bir ajandanın varlığının göstergesidir" dedi.

AA | 23.09.2019 - 08:42..
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Uluslararası Para Fonu (IMF) İcra Direktörü Raci Kaya, IMF heyetinin CHP ve İYİ Parti yetkilileriyle yaptığı görüşmeyi değerlendirdi.

"TOPLANTI TÜRKİYE'YE KARŞI FARKLI BİR AJANDANIN GÖSTERGESİ"

Uluslararası Para Fonu (IMF) İcra Direktörü Raci Kaya yapılan görüşmelere ilişkin, "Heyetle yapılan toplantılar boyunca böyle bir görüşme niyetinden dahi söz edilmemiştir. Buna rağmen böylesi saklanan, meşruiyet dışı bu toplantı, Türkiye'ye karşı farklı bir ajandanın varlığının göstergesidir." ifadesini kullandı.

TALEPLERİN KARŞILANMASI KOLAYLAŞTIRCI

Madde 4 görüşmeleri sürecinde IMF ekibine her türlü desteğin verildiğine işaret eden Kaya, karşılıklı mutabık kalınan program süresince tüm taleplerin karşılanmasında kolaylaştırıcı olunduğunu aktardı.

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