taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.4063
Euro
7.1498
Altın
1461.08
Borsa
88812.03
Gram Altın
302.072
Bitcoin
32621.31

IMF, koronaya karşı 1 trilyon dolar hazırladı

IMF, 1 trilyon dolarlık kredi kapasitesini aktif hale getirmek için hazır olduğunu açıkladı.

Haber Merkezi | 16.03.2020 - 15:21..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

Çin'den başlayarak tüm dünyaya yayılan koronavirüse karşı önlemler alınmaya devam ediyor.

Salgın nedeniyle ölümlerin artması sonucu insanlar endişe ve korku içinde yaşam mücadelesi veriyor.

1 TRİLYON DOLAR HAZIRLANDI

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, salgınının küresel ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerine karşı 1 trilyon dolarlık kaynağı kullandırmaya hazır olduklarını açıkladı.

IMF'nin internet sitesinde bir yazısı yayınlanan Georgieva, "IMF olarak, 1 trilyon dolarlık kredilendirme potensiyelimizi üyelerimiz için hazır bekletiyoruz." dedi.

İlk adımda, acil yardım mekanizması kapsamında 50 milyar dolarlık kaynağı hemen kullandıracak durumda olduklarını vurgulayan Georgieva, "Bunun 10 milyar dolarlık bölümünü düşük gelirli üyelerimize faizsiz kullandırabileceğiz." dedi.

IMF, koronaya karşı 1 trilyon dolar hazırladı

İlginizi Çekebilir
Ali Erbaş: Namazlar evde kılınmalı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, koronavirüsün yayılma riski nedeniyle namazların cami ve mescitler yerine evlerde kılınması gerektiğini söyledi.
İtalya Başbakanı Conte: Virüs henüz zirve yapmadı
Koronavirüs nedeniyle zor günler yaşayan İtalya'da Başbakan Conte, 1809 ölüme rağmen salgının henüz zirve yapmadığını ve daha kritik bir döneme girildiğini söyledi.
Sigara içenler için koronavirüs tehlikesi
Sağlık açısından büyük tehdit oluşturan sigara, koronavirüs salgınında da ölümcül sonuçlar doğurabiliyor. Buna göre sigara içenlerin virüs kapma olasılığı 14 kat daha fazla...
Adalet Bakanı Gül, yargıda korona önlemlerini açıkladı
Bakan Gül, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında 60 yaş üstü hakim ve savcıların idari izinli sayılacağını, cezaevlerinde pozitif korona vakasına rastlanmadığını söyledi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sağlık Bakanı: Avrupa'dan 7, ABD'den 3 yeni vakamız var
Sağlık Bakanı: Avrupa'dan 7, ABD'den 3 yeni vakamız var
786
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saat
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saat
91
Sağlık Bakanı Koca'dan sahte belge açıklaması
Sağlık Bakanı Koca'dan sahte belge açıklaması
213
İtalya'da yaşayan Türk akademisyen son durumu anlattı
İtalya'da yaşayan Türk akademisyen son durumu anlattı
350
ABD Merkez Bankası faizi sıfırladı
ABD Merkez Bankası faizi sıfırladı
159
Trump, Alman bilim adamlarına para teklif etti iddiası
Trump, Alman bilim adamlarına para teklif etti iddiası
65
Zlatan Ibrahimovic, özel uçağıyla İtalya'dan ayrıldı
Zlatan Ibrahimovic, özel uçağıyla İtalya'dan ayrıldı
24
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir