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IMF'den Türkiye'ye çağrı

Uluslararası Para Fonu (IMF) Sözcüsü Gerry Rice, Türkiye’deki durumu yakından izlediklerini belirterek hükümete, ekonomideki yavaşlamaya anında ve doğru müdahale etme çağrısında bulundu.

Haber Merkezi | 21.03.2019 - 19:53..
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Her seçim döneminde devreye giren yabancı finans ve yatırım kuruluşlarına bu sefer de IMF eklendi.

IMF Sözcüsü Gerry Rice, Türkiye’deki durumu yakındantakip ettiklerini belirterek, ekonominin yavaşladığını ve bu duruma karşı da hükümetin müdahale etmesi gerektiğini belirtti.

BASIN TOPLANTISINDA KONUŞTU

IMF'den uzak durma konusunda sistemli bir politika benimseye Türkiye'ye karşı Uluslararası Para Fonu yaklaşımcı bir politika sergiliyor.

Türkiye'nin verilerine karşılık olumsuz bir çizdige bulunan IMF Sözcüsü Rice, bugünkü basın brifinginde, "Türk ekonomisinde önemli bir yavaşlama var ve hükümetin bu soruna anında ve doğru yanıt vermesi gerekiyor" dedi.

Türkiye ekonomisi geçtiğimiz yıl yüzde 2.6 oranında büyüyerek son 10 yılın en düşük büyüme gerçekleştirmişti.

 

 

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