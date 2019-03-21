IMF'den Türkiye'ye çağrı

Her seçim döneminde devreye giren yabancı finans ve yatırım kuruluşlarına bu sefer de IMF eklendi.

IMF Sözcüsü Gerry Rice, Türkiye’deki durumu yakındantakip ettiklerini belirterek, ekonominin yavaşladığını ve bu duruma karşı da hükümetin müdahale etmesi gerektiğini belirtti.

BASIN TOPLANTISINDA KONUŞTU

IMF'den uzak durma konusunda sistemli bir politika benimseye Türkiye'ye karşı Uluslararası Para Fonu yaklaşımcı bir politika sergiliyor.