İmkansızı başarmıştı: Ballon d'Or ödülünü kazanan ilk ve tek kaleci

Futbol dünyasının en prestijli bireysel ödülü Ballon d'Or, tarih boyunca genellikle golcülerin, oyun kurucuların ve orta saha sihirbazlarının tekelinde oldu.

Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Ronaldinho veya Zinedine Zidane gibi isimlerin domine ettiği bu ödül listesinde, kaleciler için zirveye çıkmak her zaman imkansıza yakın bir rüya olarak görüldü.

Ancak futbol tarihi, bir kez de olsa bu ezberi bozan ve eldivenleriyle dünyanın en büyüğü olan o efsane ismi yazdı.

Gianluigi Buffon, Manuel Neuer, Iker Casillas ve Oliver Kahn gibi devlerin bile yanına yaklaşamadığı o unvanın tek bir sahibi var.

Forvetlerin korkulu rüyası: "Kara Örümcek"

Tarihte Ballon d'Or ödülünü kazanmayı başaran ilk ve tek kaleci, Sovyetler Birliği'nin ve Dinamo Moskova'nın efsanevi file bekçisi Lev Yashin'dir.

Takvimler 17 Aralık 1963 tarihini gösterdiğinde, France Football dergisi tarafından düzenlenen oylamada Gianni Rivera ve Jimmy Greaves gibi dönemin büyük hücum yıldızlarını geride bırakan Yashin, Avrupa'da Yılın Futbolcusu seçilerek Ballon d’Or ödülünü havaya kaldırdı.

Maçlara tamamen siyah bir ekipmanla çıkması, inanılmaz atletizmi, akrobatik kurtarışları ve kalesindeki devasa hakimiyeti nedeniyle tüm dünya onu "Kara Örümcek" lakabıyla tanıyordu.

Kaleciliği yeniden icat etti

Lev Yaşin'i 1963 yılında dünyanın en iyi futbolcusu yapan şey sadece kurtardığı penaltılar ya da çizgideki başarısı değildi. Yaşin, kalecilik pozisyonunu kökten değiştiren bir devrimciydi.

O dönemde kaleciler sadece çizgi üzerinde top beklerken, Yaşin ceza sahasını tamamen domine ediyor, kalesini terk edip savunma arkasına atılan topları eritiyor ve eliyle hızlı oyun kurarak takımının ataklarını başlatıyordu.

Kariyeri boyunca 150'den fazla penaltı kurtardığı söylenen efsane isim, forvet oyuncuları üzerinde muazzam bir psikolojik baskı kuruyordu.

Adı ödüllerde yaşamaya devam ediyor

1990 yılında hayatını kaybeden Lev Yaşin'in futbol dünyasındaki bu eşsiz mirası unutulmadı. Bugün FIFA Dünya Kupası'nda en iyi kaleciye verilen "Altın Eldiven" ödülü ve France Football'un her yıl dünyanın en iyi kalecisine takdim ettiği "Yaşin Kupası", onun adını yaşatmaya devam ediyor.