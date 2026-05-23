İmralı heyeti pazar günü Abdullah Öcalan'ı ziyaret edecek

Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin

Terörsüz Türkiye süreci devam ediyor...

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, İmralı Heyeti'nin 24 Mayıs Pazar günü İmralı adasına giderek Abdullah Öcalan'ın ziyaret edeceğini duyurdu.

HEYET İMRALI'YA GİDİYOR

İlke TV’de yayınlanan 'Konuşma Zamanı' programına konuk olan DEM Partili Temelli; TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve Asrın Hukuk Bürosu Avukatı Faik Özgür Erol'dan oluşan heyetin 24 Mayıs Pazar günü İmralı Adası’nda Öcalan ile görüşeceğini açıkladı.

3 AYIN ARDINDAN İLK ZİYARET

Heyet, İmralı Adası'na son ziyaretini 16 Şubat'ta yapmıştı.