İnanç Konukçu, Erdal Beşikçioğlu'na seslendi

Başrolünde Erdal Beşikçioğlu’nun oynadığı “Behzat Ç.” dizisi uzun aradan sonra yeniden yayınlanmaya başlamış, ilk sezon BluTV’de ekrana gelmişti. BluTV’nin dizinin ikinci sezonunun çekilmeyeceğini açıklamasının ardından, ilginç bir iddia ortaya atıldı.

ZAM İSTEDİ İDDİASI

Behzat Ç. karakterine hayat veren Erdal Beşikçioğlu’nun yeni sezon öncesi ücretine zam talep ettiği, isteği karşılanmayınca da ekipten ayrıldığı ve dizinin bu yüzden bitirildiği öne sürüldü.

"ARTIK BENİM İÇİN YOK"

Dizide ‘Hayalet’ karakterini canlandıran İnanç Konukçu, sosyal medyada bu iddiayı doğrulayan açıklamalar yaptı. Konukçu, Twitter hesabında önce şu mesajı yayınladı: “Arkadaşlar Behzat Ç. yok. Var ise de bundan sonra benim için yok.”

"ÇIK BİR AÇIKLAMA YAP"

Daha sonra bir paylaşımda daha bulunan Konukçu, Erdal Beşikçioğlu’nu eleştirdi: “Benden ötürü mü? Senden ötürü mü? Sayın Beşikçioğlu, çık bir açıklama yap. İnsanların ekmeğiyle ben oynamadım de. Çok emeğin var. Bittim de. Tükendim de. Bir şey de lütfen.”



