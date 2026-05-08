Haberler İç Haber

İndirim pompaya yansıdı: İşte 8 Mayıs benzin, motorin, LPG fiyatları

Gece yarısı benzin fiyatlarına yapılan indirim pompaya yansıdı. Akaryakıt tabelaları bir kez daha güncellendi. Peki, güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar oldu? İşte il il 8 Mayıs Cuma akaryakıt fiyatları...

Haber Merkezi Haber Merkezi
İndirim pompaya yansıdı: İşte 8 Mayıs benzin, motorin, LPG fiyatları

Petrol piyasalarındaki jeopolitik gerilimlerin ardından araç sahiplerine nefes aldıracak haber gece yarısı geldi.

Orta Doğu'daki gerilim nedeniyle tırmanışa geçen akaryakıt fiyatlarında, benzinin litre fiyatına 8 Mayıs itibarıyla indirim yansıdı.

Toplamda 2,74 lirayı bulan indirim, eşel mobil sistemi nedeniyle pompaya 69 kuruş olarak yansıdı.

İndirimin ardından güncel akaryakıt fiyatları merak konusu oldu. İşte 8 Mayıs benzin, motorin ve LPG fiyatları:

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin: 63,79 lira

Motorin: 71,77 lira

LPG: 33,89 lira

ANKARA

Benzin: 64,76 lira

Motorin: 72,89 lira

LPG: 33,87 lira

İZMİR

Benzin: 65,04 lira

Motorin: 73,16 lira

LPG: 33,69 lira

Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi