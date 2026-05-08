İndirim pompaya yansıdı: İşte 8 Mayıs benzin, motorin, LPG fiyatları
Gece yarısı benzin fiyatlarına yapılan indirim pompaya yansıdı. Akaryakıt tabelaları bir kez daha güncellendi. Peki, güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar oldu? İşte il il 8 Mayıs Cuma akaryakıt fiyatları...
Petrol piyasalarındaki jeopolitik gerilimlerin ardından araç sahiplerine nefes aldıracak haber gece yarısı geldi.
Orta Doğu'daki gerilim nedeniyle tırmanışa geçen akaryakıt fiyatlarında, benzinin litre fiyatına 8 Mayıs itibarıyla indirim yansıdı.
Toplamda 2,74 lirayı bulan indirim, eşel mobil sistemi nedeniyle pompaya 69 kuruş olarak yansıdı.
İndirimin ardından güncel akaryakıt fiyatları merak konusu oldu. İşte 8 Mayıs benzin, motorin ve LPG fiyatları:
İSTANBUL AVRUPA YAKASI
Benzin: 63,79 lira
Motorin: 71,77 lira
LPG: 33,89 lira
ANKARA
Benzin: 64,76 lira
Motorin: 72,89 lira
LPG: 33,87 lira
İZMİR
Benzin: 65,04 lira
Motorin: 73,16 lira
LPG: 33,69 lira
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi