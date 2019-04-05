taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.5999
Euro
6.2937
Altın
1287.91
Borsa
98336.85
Gram Altın
231.498

İnegöl'e iki kadın muhtar

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir ilk yaşandı. Merkezde Cuma Mahallesi Muhtarı Hülya Bulum olurken, İnegöl’ün kırsal mahallesi olan Bilalköy’ün muhtarı da Ayşe Günhan muhtar oldu.

İHA | 05.04.2019 - 09:09..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

31 Mart’ta yapılan mahalli idareler seçimlerinde iki kadın muhtar seçildi. Merkezde Cuma Mahallesi Muhtarı Hülya Bulum olurken, İnegöl’ün kırsal mahallesi olan Bilalköy’ün muhtarı da Ayşe Günhan oldu.

GÖREVLERİNE PAZARTESİ GÜNÜ BAŞLAYACAK

Cuma günü mazbatalarını alacak olan yeni muhtarlar pazartesi günü görevlerine başlayacak.

İnegöl'e iki kadın muhtar

"HAYIRLISIYLA SEÇİLMEK İÇİN YOLA ÇIKTIK"

Cuma Mahallesi Muhtarı Abbas Uğur sağlık problemleri sebebiyle tekrar aday olmayınca 4 kişinin yarıştığı muhtarlığa yaklaşık bin oy alan Hülya Bulum seçildi. Bulum, "Hayırlısıyla seçilmek için çıktık bu yola. Allah da nasip etti oldum. Mahallemizin ilk kadın muhtarıyım. Daha doğrusu İnegöl’ün ilk kadın muhtarıyım, Bilalköy’de de bir arkadaşımız daha muhtar olmuş. Mahallemize hizmet etmek için buradayım, eski muhtarımız Abbas abimize çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun kendisi kadınlara değer veren birisi. Çok tebrik alıyorum. Bir bayanın gelmesi tabii ki onları da mutlu etti. Ben de çok mutlu oldum. Benimle birlikte 4 aday vardı. Ben kendilerine de çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir seçim dönemi geçirdik. Onlar benim abilerim, bundan sonra da mahalle halkının desteğiyle güzel şeylere imza atacağımı düşünüyorum. Bir kez daha bana destek veren vermeyen herkese çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Bekar olan Hülya Bulum’un uzun süre bir fabrikada üretim şefi olarak çalıştıktan sonra 14 yıldır herhangi bir işle uğraşmadığı öğrenildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Şenocak: Oylarımız artmaya devam ediyor

Şenocak: Oylarımız artmaya devam ediyor

194
Atatürk Havalimanı'nda taşınma başladı

Atatürk Havalimanı'nda taşınma başladı

43
Boeing, hatayı açıklayıp özür diledi

Boeing, hatayı açıklayıp özür diledi

52
Camilere saldıran terörist hakim karşısında

Camilere saldıran terörist hakim karşısında

41
Uzunlu Belediye Başkanı makam kapısını söktü

Uzunlu Belediye Başkanı makam kapısını söktü

40
Sadi Güven: İtirazlar hakkında açıklama yapmayacağım

Sadi Güven: İtirazlar hakkında açıklama yapmayacağım

35
Putin'in giydiği montun satışı başladı

Putin'in giydiği montun satışı başladı

9
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir