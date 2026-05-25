İneklerden çıkan servet! Kesim esnasında bulunuyor...

İneklerin safra kesesinde oluşan ve ilk bakışta sıradan bir taş parçasını andıran “safra taşları”, servet değerinde...

Özellikle geleneksel Çin tıbbında kullanılan bu taşlar, bazı pazarlarda altından bile daha değerli hale geldi.

Pas rengindeki bu sert oluşumlar, kesim sırasında bazı sığırların iç organlarından çıkıyor.

ŞİFA NİYETİNE

Kurutulup toz haline getirilen taşlar daha sonra geleneksel ilaçların üretiminde kullanılıyor.

İddiaya göre bu karışımlar, özellikle felç ve bazı nörolojik rahatsızlıkların tedavisinde destekleyici etki gösterebiliyor.

Talebin hızla artmasıyla birlikte karaborsa da büyüdü.

Bazı ülkelerde ons fiyatı 5 bin 800 doların üzerine çıkan safra taşlarının, altının yaklaşık iki katı değere ulaştığı belirtiliyor.

KANITLANDI

Hong Kong Üniversitesi’nde yapılan bazı araştırmalar da bu taşlardan elde edilen bileşenlerin deneysel çalışmalarda dikkat çekici sonuçlar verdiğini ortaya koydu.

Bilim insanları, geleneksel “Angong” haplarında kullanılan bazı maddelerin, iskemik inme geçiren deney hayvanlarında kısa süreli beyin koruması sağlayabildiğini açıkladı.

