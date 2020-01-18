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İneklerin kendi aralarında konuştuğu belirtildi

Avustralyalı bilim insanları yaptıkları araştırmalar sonucu, ineklerin kendi aralarında konuşmak için bir dil geliştirdiğini öne sürdü.

Haber Merkezi | 18.01.2020 - 03:50..
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Hayvanların her birinin sesinin farklı bir özellik gösterdiği ve duygularına göre modlarının değiştiği fikri uzun süredir bilim dünyasında kabul görürken, Sydney Üniversitesi araştırmacıları inekler üzerinde yaptıkları çalışmada iletişim kodlarına dair ilginç bulgulara ulaştı.

"İNEKLER İÇİN GOOGLE TRANSLATE"

‘İnekler için Google Translate (Google Çeviri)’ olarak adlandırılan bir yazılım geliştiren uzmanlar, hayvanların böğürdükleri zaman aslında ne demek istediklerini ‘kelimelere dökmeye’ çalıştı.

Buna göre inekler sürüyle bağlantı kurmak ya da heyecanlarını, streslerini veya uyarıldıkları zamanı yansıtmak için ‘farklı bir ton’ kullanıyor.

İneklerin kendi aralarında konuştuğu belirtildi

"SESİ ANALİZ EDEBİLDİK

İnekler arasındaki iletişimi ortaya koyan pek çok çalışma bulunduğunu belirten ekip lideri Alexandra Green, “İlk kez, bu özelliklerinin kesin kanıtını göstermek için sesi analiz edebildik” diyerek yeni araştırmanın önemini vurguladı. Araştırma, hayvanların iletişiminde karakteristik tonları ortaya koyması bakımından da önemli sayılıyor.

"SESİNDEN HANGİSİNİN BÖĞÜRDÜNÜ ANLAYABİLİYORUM"

Araştırma için 13 hayvanın sesini analiz ettiklerini belirten Green, ineklerin yemekgibi kendilerini mutlu eden şeylerden konuşurken çok daha tınılı sesler çıkardığını söyledi. İneklerin çok sosyal ve sokulgan hayvanlar olduğuna dikkat çeken Green, "Her birinin benzersiz bir ses tonu var, onlara bakmadığımda bile sadece sesinden hangisinin böğürdüğünü anlayabiliyorum" dedi.

KENDİ ARALARINDA KONUŞUYORLAR

Araştırma ayrıca ineklerin, yemek beklerken ya da yemek verilmediğinde, gruptan ayrıldıklarında hatta çiftleşirken kendi aralarında konuştuğunu da gösterdi.

Bulguların, çiftçilerin ‘ineklerin dilinden anlamalarına’ yardımcı olacağı ve böylece hayvanları daha sağlıklı ve daha mutlu tutmalarına yardımcı olacağı belirtiliyor.

İneklerin kendi aralarında konuştuğu belirtildi

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