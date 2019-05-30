Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB); 1970'li yıllarda silah sanayisine önem verdi. Ülke, o tarihlerde de envanterine 5 bin kilometre menzilli SS-20 SABER (RSD-10) tipi balistik roketlerini dahil etti.

Batı Avrupa ise envanterine bu silahı katan Rusya'yı nükleer tehdit olarak gördü ve NATO'yu harekete geçirdi. 1977 tarihinden itibaren NATO ülkeleri, ABD'ye SSCB ile uzlaşıya varması konusunda baskı uygulamıştı.

NATO DEVREYE GİRDİ

NATO’nun 1979 yılında Brüksel’de yaptığı zirve sonrasında söz konusu ülkeler; ABD ve Rusya'ya sınırlama getirilmesi konusunda anlaştı. Karar; ABD ve Rusya tarafından da kabul edildi. Anlaşmaya göre; Avrupa güvenliğini doğrudan etkileyen nükleer tabanlı silahlanma yarışının önlenecekti.

INF ANLAŞMASI 1988'DE YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

8 Aralık 1987’de Washington’da; dönemin ABD Başkanı Ronald Reagan ve SSCB Komünist Parti Genel Sekreteri Mihail Gorbaçov arasında INF anlaşması imzalandı ve 1 Haziran 1988’de de yürürlüğe girdi.

(Solda Mihail Gorbaçov, sağda ise dönemin ABD Başkanı Ronald Reagan)

BİR DİZİ YASAKLAMALAR YAŞANDI

Antlaşma –denizden fırlatılanlar hariç olmak üzere– kısa menzilli olarak bilinen 500-1.000 kilometre ile orta menzilli olarak tasnif edilen 1.000-5.500 kilometre menzilli ve karadan fırlatılan balistik roketleri yasaklamıştır.

Bu sayede SALT (The Strategic Arms Limitation Talks, Stratejik Silahların Sınırlandırılması Görüşmeleri) antlaşmalarının dışında kalan kısa ve orta menzilli balistik roketler için de sınırlama getirilmiştir.

2021'DE GEÇERLİLİK SÜRESİ DOLUYOR

2019 yılında ise ABD Başkanı Trump, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması INF'nin 2021 yılında biteceğini ve artık yenilenmeyeceğini dile getirmişti.