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İnfaz düzenlemesi Meclis'e geliyor

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "Ceza infaz düzenlemesi yakında Meclis'e gelecek" dedi.

AA | 05.02.2020 - 11:28..
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İnfaz düzenlemesi Meclis'e geliyor

Cezavlerinde yakınları bulunan binlerce kişinin merakla beklediği yasada, sona gelindi.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, ceza infaz düzenlemesinin yakında Meclis'e geleceğini açıkladı.

Açıklama, cezaevlerinde yakını bulunanları büyük bir heyecanın içine soktu.

ERDOĞAN'A SUNUM YAPILDI

Adalet Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde infaz düzenlemesine ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunum yaptıktan sonra düzenlemeye son şeklini vermişti.

22 SUÇ KAPSAM DIŞI

Buna göre, 22 suç düzenlemenin dışında bırakılmıştı.

İnfaz düzenlemesine göre kapsam dışı bırakılan suçlar şöyle sıralanıyor:

"Terör suçları, örgütlü terör suçları, kasten adam öldürme, cinsel istismar, kadına ve çocuğa şiddet, soykırım suçları, insanlığa karşı işlenen suçlar, insan üzerinde deney suçu, organ ve doku ticareti, reşit olmayana cinsel istismar, çocukların cinsel istismarı suçu, devlet topraklarının tamamını veya bir kısmını yabancı bir devletin egemenliği altına koymaya veya devletin bağımsızlığını zayıflatmaya veya birliğini bozmaya veya devletin egemenliği altında bulunan topraklardan bir kısmını devlet idaresinden ayırmaya yönelik fiiller, cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs, TCK'nın 76'ncı maddesinde düzenlenen (Kasten öldürme, kasten yaralama, işkence, eziyet veya köleleştirme, kişi hürriyetinden yoksun kılma, bilimsel deneylere tabi kılma, zorla hamile bırakma, zorla fuhşa sevk etme) suçların tamamı her türlü eziyet, işkence, Atatürk aleyhine işlenen suçlar ve Orman Kanunu'na aykırı suçlar."

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