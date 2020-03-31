Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan infaz düzenlemesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı uyarıların ardından son şeklini aldı.

AK Parti ve MHP gruplarının ortak hazırladığı infaz düzenlemesine ilişkin kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.

KAPSAM DIŞI KALAN SUÇLAR

Düzenlemeye ilişkin açıklama yapan AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan "Toplum vicdanını yaralayan cinsel suçlar, uyuşturucu madde suçları, kasten adam öldürme, kadına karşı şiddet ve terör suçları, kapsamın dışına çıkarılmıştır." dedi.

70 MADDELİK KANUN TEKLİFİ

AK Partili Cahit Özkan, düzenlemenin detaylarına ilişkin, şunları söyledi:

"İnfaz düzenlemesinde çalışmalarımızı tamamladık. İnfaz düzenlemesini Meclis Başkanlığı'na sevk ettik.

Bu süreç devam ederken, diğer siyasi partilere ziyaretler gerçekleştirdik. Teklif ve önerilerini de aldık.

İnfaz hukukunun temel prensiplerini göz önünde bulundurduk. 11 farklı kanunda değişiklik içeren 70 maddelik kanun teklifimizi hazırladık.

İnfaz düzenlemesi Meclis'te VİDEO

KAPSAM DIŞI KALAN SUÇLAR

Cinsel şiddet, uyuşturucu, kadına şiddet, cinayet, terör suçları bunların dışına çıkarılmıştır. Terör suçları özellikle hiçbir ayrım gözetilmeksizin bu ayrım dışına alınmıştır. Covid-19'la birlikte cezaevi boyutlarıyla bir takım tedbirler alınması ortaya çıkmıştır.

KALICI İNFAZ ORANI

Kalıcı infaz oranı 1/2 olarak düzenlenmiştir. Denetimli serbestlikte cezasızlık algısını ortadan kaldırmayı hedefliyoruz. Yapanın yaptığının yanında kaldığı algıyı ortadan kaldırıyoruz. Denetimli serbestlikte, hükmü olunan ceza ile orantılı ceza öngörülmektedir.

TEFECİLİK SUÇUNUN CEZASI ARTIYOR

Tefecilik suçunun cezasını artırmayı hedefliyoruz.

DENETİMLİ SERBESTLİK 3 YILA ÇIKIYOR

1 Temmuz 2016'dan önce işlenen 2 yıllık denetimli serbestlik süresini 3 yıla çıkarıyoruz.

30 MART ÖNCESİNDE İŞLENEN SUÇLAR

30 Mart 2020 tarihine çekiyoruz.

Diğer düzenlemelerde, iyi hal incelemesi... İyi hal ile ilgili otomatik bir geçiş vardır. Getirilen bu düzenleme ile iyi hal otomatik sistemden çıkarılarak oluşturulan gözlem ve idare komisyonuna bırakılmıştır.

Sadece cezaevinin içinde yapılan hatalar ve yanlışlarla ilgili değil, hastane ve adliyedeki durumları da dikkate alınacaktır.

KADINLAR, ÇOCUKLAR, YAŞLILAR

Kadınlar, çocuklar ve hastalar için de düzenlemeler öngörüyoruz. 65 yaşını dolduran, 0-6 yaş çocuğu bulunan kadınlar, kendisine bakamayacak durumda olan hastaların konutta infazını mümkün hale getiriyoruz. İnfaz hakimliğini getiriyoruz. Denetimli serbestlik, iyi hal infaz hakimliğine bırakılıyor.

Pandemiyle ilgili, açık cezaevine gelmiş cezası infaz edilen hükümlülerle ilgili cezalarının konutta çekmesinin önü açılıyor. Bunun Adalet Bakanı'yla 2 kez uzatılmasını öngörüyoruz. 2 aylık süreyi öngörüyoruz. Bu sürenin zaruret teşkil etmesiyle 2 kez uzatılmasını mümkün hale getiriyoruz."