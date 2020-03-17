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İnfaz düzenlemesi merakla bekleniyor

Koronavirüs endişesinin yaşandığı cezaevlerinde infaz yasasının bir an önce Meclis'ten geçmesi bekleniyor.

Haber Merkezi | 17.03.2020 - 13:09..
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Dünyada birçok ülkede etkisini gösteren koronavirüs, binlerce kişinin ölümüne sebep oldu. Çin'den yayılan virüsün şu sıralar en etkili olduğu ülke İtalya.

Avrupa'da her gün yüzlerce kişi koronavirüs nedeniyle ölürken, Türkiye salgının ülkede yayılmasını önlemek için tedbir seviyesini üst düzeye çıkardı.

CEZAEVLERİ KALABALIK

Ancak alınan önlemler, cezaevlerindeki endişeyi gidermiş değil.

Öyle ki; birçok cezaevinde kapasite dolmuş durumda.

Kalabalık, virüs korkusunu tetikliyor.

İNFAZ DÜZENLEMESİ BEKLEMEDE

Cezaevinde yakını olanlar, AK Parti tarafından hazırlanan ve MHP tarafından da desteklenen infaz düzenlemesinin bir an önce Meclis'te geçmesi için heyecanlı bir bekleyişte.

50 BİN KİŞİ TAHLİYE OLABİLİR

İnfaz düzenlemesinin Meclis'ten geçmesi durumunda yaklaşık 50 bin kişinin tahliye olacağı biliniyor.

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