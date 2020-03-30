İnfaz düzenlemesinde 5 suç kapsam dışı kaldı

Denize kıyısı olan illerde karantina kurallarına istenen düzeyde icabet gösterilmediği ortaya çıktı. Bu illerin başında İzmir geliyor...

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Fransa'da korona, Evanjelik Kilisesi'nden yayıldı

Mulhouse'da bulunan kilisede şubatta yapılan ayinlere katılan en az bin kişide virüs tespit edilirken, bu kişiler virüsü diğer kentlere taşıdı.