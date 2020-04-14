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İnfaz düzenlemesinin dışında kalan suçlar

CHP ve HDP'nin tüm girişimlerine rağmen infaz düzenlemesinin dışında kalan suçlar değişmedi.

AA & Ensonhaber |
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İnfaz düzenlemesinin dışında kalan suçlar

93 bin mahkumu etkileyecek olan yasa teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Ceza infazında yarı oranında indirime gidildi.

Geç saatlerde gelen son dakika haberi, mahkum yakınlarını heyecanlandırdı.

Yasanın Meclis'e geldiği günden beri, terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı eylem yapıyordu.

HDP'lilerin talebi, terör suçlarının kapsam dışı bırakılmamasıydı.

HDP'ye destek bazı CHP'li vekillerden gelmişti.

Bunlardan biri de Sezgin Tanrıkulu'ydu.

CHP'li vekil, Meclis'te yaptığı konuşmada, "Bu yasanın kapsamını siyasal suçlar bakımından da kapsam dışı olanlar bakımından da genişletmek zorundayız. İnfazda adaleti sağlamalıyız. Ne işi var siyasetçilerin cezaevinde?" Ne işi var çocuğunu okula gönderenlerin ya da bankaya para yatıranların cezaevlerinde? Bunlar terörist mi? Ellerine silah mı almışlar? Terörü mü övmüşler?" ifadelerini kullanmıştı.

KAPSAM DIŞI KALAN SUÇLAR

Tüm bu baskılara rağmen; terör, cinsel suçlar, kadına karşı işlenen suçlar, uyuşturucu imali ve ticareti düzenlemenin dışında kaldı.

HDP KABUL EDEMEDİ

Meclis'te görüşmeler devam ederken, HDP'nin Twitter hesabından şu ifadeler paylaşıldı:

"Ayrımcı infaz yasasına hayır diyor, vicdanın sesini dinleme çağrısı yapıyoruz.

Ölüm yasasını değil yaşam yasasını hayata geçirmek için mücadelemiz sürüyor."

HDP'lilerin Meclis'te düzenlediği protesto VİDEO

HDP'liler Meclis'te infaz yasasını protesto etti haberi

İnfaz düzenlemesinin dışında kalan suçlar

CHP'li vekilin PKK ve FETÖ'yü heyecanlandıran konuşması haberi

İnfaz düzenlemesinin dışında kalan suçlar

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