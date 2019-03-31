İngiliz ajansının algı operasyonu

Türkiye 31 Mart yerel seçimleriyle, daha önceki seçimlerde olduğu gibi dünyaya demokrasi dersi vermeye devam ediyor.

Ancak seçimlere gidilirken dış basında yürütülen algı operasyonları dikkat çekiyor.

Bu sabah İngiliz Reuters haber ajansı, Türkiye'deki seçimleri haberleştirerek dünyaya duyurdu. Haberin başlığı beklediğiniz gibi 'Türkiye seçimlere gidiyor' ya da 'Türkler sandık başında' şeklinde değildi.

"ERDOĞAN'IN KAYBEDEBİLECEĞİ BÜYÜK ŞEHİRLER"

Reuters haberinde, "Türkler, Erdoğan’ın büyük şehirleri kaybedebileceği öngörülen yerel seçimlerde oy kullanmaya başladı." başlığını kullandı. Tabii, bu algı operasyonlarıyla dolu haberler milletin iradesine gölge düşüremeyecek.