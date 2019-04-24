İngiliz aktivistler Trump'ı protesto edecek

Kraliçe Elizabeth'in daveti üzerine 3-5 Haziran tarihleri arasında İngiltere'yi ziyaret edecek olan Donald Trump, burada İkinci Dünya Savaşı'nda Normandiya Çıkarması'nın 75. yılı anma törenine katılacak. Ancak Trump'ın İngiltere'ye gelmesini istemeyen İngilizler bir dizi protesto gösterisi hazırlıyor.

GEÇEN YILKİ GÖSTERİNİN AYNISI YAPILACAK

Geçen yıl yine Trump'ın ziyareti sırasında gökyüzünde dev bir Trump bebeği bırakılmıştı. Bu gösterinin aynısı bu sene de Londra semalarında gerçekleştirilecek.

DEV TRUMP BEBEĞİ LONDRA SEMALARINI SÜSLEYECEK

Dev Trump bebeği, Londra semalarını süslemeye hazırlanıyor. Ancak İngiliz polisi, geniş çaplı güvenlik önlemi aldı.

4 BİN POLİS GÖREVLENDİRİLDİ

İngiltere Başbakanı Theresa May ile de görüşme yapacak Trump'ın ziyareti için 4 binden fazla polis görevlendirildi.

"TRUMP KAÇAMAZ"

6 metre yüksekliğindeki devasa bebek için aktivistler, "Trump'ın kendini gökyüzünde görmekten kaçarı yok." diye konuştu.