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İngiliz Bakan kadın eylemciye saldırdı

İngiltere’de kadın bir aktiviste şiddet uygulayan Muhafazakar Partili bakanın görüntüleri, demokratik özgürlükleriyle övünen ülkede tepkilere neden oldu.

Haber Merkezi | 21.06.2019 - 13:05..
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İngiliz Bakan kadın eylemciye saldırdı

Londra’da, Maliye Bakanı Philip Hammond'ın düzenlediği yıllık Mansion House toplantısına, Muhafazakar Partili Bakan Mark Field’ın bir kadına saldırdığı anlar damga vurdu.

İklim değişikliğini protesto etmek için salonda bulunan bir Greenpeace aktivisti,  Asya ve Pasifik’ten sorumlu devlet bakanı Mark Field tarafından fark edildi.

EYLEMCİNİN BOĞAZINI SIKTI

Kamera kayıtlarının alındığının farkında olmayan Field, önce sandalyesinden kalkarak kadın protestoculardan birini sütunlardan birine doğru fırlattı. Kadının boğazına sarılan Field, daha sonra kadını ensesinden tutarak yaka paça dışarı sürükledi.

İngiliz Bakan kadın eylemciye saldırdı

Salonda bulunanların Field'e herhangi bir uyarıda bulunmaması ise gözden kaçmadı.

İngiliz Bakan kadın eylemciye saldırdı VİDEO

KENDİNİ "KADIN SİLAHLI OLABİLİRDİ" DİYE SAVUNDU

Polis güçleri ise olaya, kadın dışarı atıldıktan sonra dahil oldu. Polis, "Eylemciler iş birliği yaptılar ve mekanı terk ettiler. Gözaltı işlemi yapılmadı" denildi.

İngiliz Bakan kadın eylemciye saldırdı

ÖZÜR DİLEDİ

Field’ın protestocuya şiddet uyguladığı anlarsa sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Gördüğü tepkiler sonrasında açıklama yapan Field, "İçgüdüsel hareket ettim. Güvenlik görevlisi yoktu ve bir anlığına gerçekten kadının silahlı olabileceğinden endişe ettim. Yaşananlar nedeniyle pişmanım. Koşulsuz özür diliyorum" diye konuştu.

İngiliz Bakan kadın eylemciye saldırdı

Olayın ardından muhalefet milletvekilleri, Field’ın istifa etmesi ya da görevden alınması çağrısında bulunurken,  politikacı hakkında soruşturma başlatıldı.

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