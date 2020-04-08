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İngiliz basını: Boris bir savaşçı

Koronavirüs tedavisi gören İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın durumu, ülkesindeki gazetelerin birinci sayfalarından duyuruldu.

Haber Merkezi |
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İngiliz basını: Boris bir savaşçı

Koronavirüse yakalanan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yoğun bakımda tedavi görüyor.

İngiliz basını, Johnson'ın durumunu, birinci sayfalardan okurlarına duyurdu.

"BORIS BİR SAVAŞÇI"

Daily Mail, "Boris bir savaşçı, iyileşecek" başlığını attı. Dünya genelinden İngiliz başbakana iyi dilekler ulaştırıldığı belirtildi.

"AYNI ZAMANDA DOSTUMUZ"

Daily Express gazetesi de "Boris iyileşecek" manşetini kullandı. Dışişleri Bakanı Dominic Raab'ın, "O bizim sadece şefimiz değil, aynı zamanda dostumuz." yönündeki ifadeleri aktarıldı.

"GEÇMİŞ OLSUN BORIS"

Haberin fotoğrafında, sağlık çalışanlarının tuttuğu "Geçmiş olsun Boris" anlamına gelen pankarta yer verildi.

YERİNE KİM BAKACAK

The Daily Telegraph ise yoğun bakımda olan Jonhson'ın yerine kimin bakacağına ilişkin soruyu gündeme getirdi. Haberde Dışişleri Bakanı Raab'ın, toplantılarda yardımcı olarak yer aldığı belirtildi.

İngiliz basını: Boris bir savaşçı

İngiliz basını: Boris bir savaşçı

İngiliz basını: Boris bir savaşçı

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