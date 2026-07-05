İngiliz basını Fransa'nın Türkiye ile ilişkilerini yeniden düzenlemeyi planladığı yazdı

İngiltere merkezli Middle East Eye internet sitesi, Fransa-Türkiye ilişkilerini ele aldığı yazısında Suriye, Ermenistan ve Doğu Akdeniz konularındaki anlaşmazlıklarla damgasını vuran uzun huzursuzluk döneminin ardından Fransa'nın Türkiye ile yeni sayfa açmaya istekli olduğunu dile getirdi.

Konuyla ilgili bilgi sahibi Batılı bir kaynağın bu konu hakkında, "Fransa, Avrupa güvenliğinin geleceğini Türkiye'yi temel direklerinden biri olarak görerek tasavvur ediyor" dediği aktarıldı.

Kaynak, Fransa öncülüğünde Avrupa'ya güvenlik garantileri sağlamayı amaçlayan ve İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana kıtayı kapsayan ilk NATO dışı askeri örgüt olan Gönüllüler Koalisyonu'nun yanı sıra Türkiye'nin Fransa ile ortaklığının önümüzdeki yıllarda önemli olacağını söyledi.

FRANSIZLAR TÜRK DİPLOMASİSİNE HAYRAN KALDI

Eski Fransa Büyükelçisi Gerard Araud, Fransa'da birçok kişinin Türkiye'nin Ukrayna savaşını başından beri nasıl yönettiğinden etkilendiğine vurgu yaparak Türkiye'nin neredeyse hiç kimseyi karşısına almadan aynı zamanda etkili bir şekilde Kiev'in yanında yer aldığını dile getirdi.

Araud, MEE'ye verdiği demeçte Türkiye'nin son yirmi yılda yeniden büyük bir güç olarak ortaya çıktığını ve şimdi asıl sorulması gereken sorunun bu yenilenen jeopolitik gücün bölgesel güvenlikte nasıl bir rol oynayacağı olduğunu ifade etti.

"TÜRKİYE'NİN ÖNEMLİ BİR FAKTÖR OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Araud, "Bence, Paris'te güçlü bir his var. Bir yandan Amerikalılar hepimizi terk ediyor, diğer yandan 2028'de kim seçilirse seçilsin ABD ile eskisi gibi iş yapmaya geri dönmeyeceğiz. Rusya'nın baskısıyla karşı karşıya kalacağız. Ve bu denklemde Türkiye'nin açıkça önemli bir faktör olduğunu düşünüyorum" dedi.

Haberde iki ülke arasında artık birçok ortak çıkar bulunduğunun altı çizilirken Suriye'de hem Fransa hem de Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'ya destek verdiği, Lübnan'da her iki ülkenin de güçlü bir merkezi devlet istediği dile getirildi.

Ayrıca Ankara ve Paris'in İsrail'in saldırılarına karşı çıktığı ve İran konusunda ise her iki ülkenin barışçıl bir çözüme destek verdiği vurgulandı.

FRANSA-TÜRKİYE SAVUNMA İLİŞKİLERİ

Bölgesel meselelerin ötesinde savunma sektöründe olası bir Fransız-Türk ortaklığının da gündeme geldiği aktarıldı.

Bu kapsamda Türkiye Savunma Bakanı Yaşar Güler'in geçen hafta Ankara'nın Fransız-İtalyan konsorsiyumu tarafından üretilen SAMP/T hava savunma sistemlerini satın almakla çok ilgilendiğini söylediği, Paris'in ise son yıllarda Türkiye ile savunma sanayi alanında ortak üretim aşamasına geçmeyi düşündüğü aktarıldı.

Intelligence Online, mayıs ayında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un önümüzdeki hafta Ankara'da yapılacak NATO Zirvesi öncesinde Türkiye'nin ortak üretim taleplerini karşılamanın yollarını belirlemek için SAMP/T projesinin gözden geçirilmesi talimatını verdiği iddia edildi.

İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI VE HELİKOPTER ORTAKLIĞI

Haberde ayrıca Paris'in insansız hava araçları ve helikopterleri içeren ortaklıklar konusunda diyaloğu genişletmeyi düşündüğü ifade edildi.

Bu noktada Fransa'nın özellikle insansız hava araçları konusunda Ankara'nın deneyiminden yararlanmak istediği ve hava araçları açığını bu yolla kapatmayı planladığı dile getirildi.

Türk firmalarının son yıllarda güçlü birer oyuncu haline geldiğinin altı çizilen haberde Ankara'nın savunma ihracatının geçen yıl 10 milyar dolara ulaştığı, Türkiye'nin artık NATO müttefikleri de dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki ülkelere savaş gemileri, insansız hava araçları ve mühimmat sattığı vurgulandı.

Avrupa'nın savunma sanayisinde sorunlar olduğu belirtilen haberde Fransız ve Alman şirketleri arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle bu ayın başlarında 114 milyar dolarlık Geleceğin Savaş Uçağı Sistemi programının çöktüğü aktarıldı.

"TÜRKLER BU ALANDA OLDUKÇA BAŞARILI"

Araud, yaptığı açıklamada, "Türkler bu alanda oldukça başarılı oldular. Türklerin yaptığı şey, birincisi daha ucuz, ikincisi ise daha sağlam. Yarınki savaş, çok sayıda hem de çok sayıda ucuz silah üretebilmek anlamına gelecek" ifadelerini kullandı.