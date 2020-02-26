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İngiliz basını, güvenli tatil için Türkiye'yi önerdi

Koronavirüs salgını birçok ülkeye yayılırken, İngiliz medyası güvenli tatil için Türkiye tavsiyesinde bulundu.

Haber Merkezi | 26.02.2020 - 09:48..
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İngiliz basını, güvenli tatil için Türkiye'yi önerdi

Çin'in Vuhan kentinden yayılan koronavirüs, gün geçtikçe daha çok ülkeye sıçrıyor.

Salgın, şimdiye kadar aralarında Fransa, İngiltere ve Almanya'nın da olduğu 32 ülkeye yayıldı.

AVRUPA'DA KORONAVİRÜS ALARMI

11 ölümün yaşandığı İtalya, Avrupa kıtasında koronavirüs kaynaklı ölümlerin meydana geldiği ülkelerin başında bulunuyor.

İngiliz basını, güvenli tatil için Türkiye'yi önerdi

İtalya'yı geçtiğimiz yıl, yaklaşık 60 milyon turist ziyaret etmişti.

Hastalığa karşı korku seviyesi artarken, uçaklarda sefer iptalleri ardı ardına geliyor, tatilciler de seyahat planlarını gerçekleştiremiyor.

İNGİLİZ BASINI: TATİL İÇİN TÜRKİYE'YE GİDİN

Tüm bunlar yaşanırken, İngiliz Daily Express gazetesi, güvenli bir tatil için paylaştığı haritada 6 ülkeyi sıraladı.

İngiliz basını, güvenli tatil için Türkiye'yi önerdi

TÜRKİYE, GÜVENLİ ÜLKELERDEN

Bu ülkeler; Türkiye, Polonya, Macaristan, Barbados, Jamaika ve Meksika...

Söz konusu haberde, güneşin ve kumsalların tadını çıkarmak için uzun mesafeli uçuş süresi olmadan Türkiye'ye gidilebileceği kaydedildi.

Türkiye'nin, kış güneşi için de ideal tatil noktası olduğuna vurgu yapıldı.

İngiliz basını, güvenli tatil için Türkiye'yi önerdi

İSTANBUL, TÜRKİYE'NİN KALBİ

Haberde ayrıca, dünyadaki hiçbir şehrin İstanbul ile karşılaştırılamayacağına dikkat çekildi. İstanbul'un, Türkiye'nin kültürel kalbi olduğu hatırlatıldı.

İngiliz basını, güvenli tatil için Türkiye'yi önerdi

İzmir'in Selçuk ilçesine de işaret edilen haberde, bu ilçenin portakal ağaçlarıyla kaplı geniş bulvarlara ve şehir merkezine serpilmiş antik kalıntılara sahip olduğu belirtildi.

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