İngiliz basınında Yeni Zelanda saldırısı

Yeni Zelanda'nın Christhurch kentindeki iki camiye hain saldırıyı düzenleyen ve 49 kişinin yaşamını yitirmesine neden olan Brenton Tarrant, dün mahkemeye çıkarıldı. Burada da ırkçı el hareketleriyle tepki çeken Barrant için nihai karar 5 Nisan'da verilecek.

İNGİLİZ BASINININ İKİYÜZLÜLÜĞÜ

Yeni Zelanda'daki saldırılar dış basında da geniş bir yer buldu. Özellikle İngiliz basını, Müslümanların yanında gibi görünse de attığı manşetlerle hem tepki çekti, hem de ikiyüzlülüğünü ortaya koydu.

İNİGLİZ MEDYASININ İKİYÜZLÜLÜĞÜ

Daily Mirror geçen yıl bir saldırıdan sonra, 'IŞİD’li manyak gay kulübünde 50 kişiyi öldürdü' gibi başlık atarken, dünkü saldırıdan sonra daha farklı bir manşet attı.

Yeni Zelanda'daki saldırıdan sonra da Daily Mirror, 'Büyüyünce aşırı sağcı cani bir katil olan melek gibi çocuk' şeklinde manşet atması tepkilere neden oldu.

İngiliz Daily Mirror'ın daha önce yaptığı manşetler ele alınınca yaptığı ikiyüzlülük de böylece ortaya çıkmış oldu.