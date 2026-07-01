İngiliz ekibinden Christ Oulai'ye rekor teklif!

Trabzonspor'un genç yıldızı Christ Oulai, Avrupa'dan birçok kulüplerinin radarında.

Genç futbolcu, Trabzonspor formasıyla gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekerken bordo-mavili ekip, Ouali'den yüksek bir bonservis geliri bekliyor.

İngiltere Premier Lig takımlarından Brentford, 20 yaşındaki futbolcuyla en ciddi şekilde ilgilenen takım konumunda.

İNGİLİZLER 30 MİLYON EURO TEKLİF ETTİ

İngiliz ekibi, Oulai için Trabzonspor'a 30 milyon euro seviyesinde bir teklif sundu.

Bordo-mavili ekibin, bu tutarı az bulduğu ve 40 milyon euronun altına inmediği belirtildi.

Öte yandan bir diğer Premier Lig ekibi Brighton'ın da genç futbolcu için Trabzonspor'a ilgi kağıdı gönderdiği kaydedildi.

5.5 MİLYON EUROYA GELDİ

Trabzonspor'a geçtiğimiz sezonun başında Bastia'dan 5.5 milyon euroluk bonservis bedeliyle transfer olan Christ Oulai, bir sezonda değerini 4 milyon eurodan 23 milyon euroya kadar çıkarttı.

Oulai, geride kalan sezonda bordo-mavililerde 31 maça çıkarken 2 gol ve 4 asist kaydetti.

GERÇEKLEŞİRSE EN YÜKSEK SATIŞ OLACAK

Oulai'nin 40 milyon euro seviyesinde bir bonservis bedeliyle transfer olması halinde, Süper Lig tarihinin en yüksek bonservisli satışı olarak kayıtlara geçecek.

Böylece daha önce Ferdi Kadıoğlu ve Sacha Boey'in yaklaşık 30 milyon euroluk satışlarıyla kırdığı rekor da geride kalmış olacak.