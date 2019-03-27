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İngiliz finans şirketlerinin döviz kuru yorumu

İngiliz ekonomi uzmanı, Türkiye'nin geçen yaz TL'deki değer kaybından ders aldığını belirterek, bir kez daha işlerin kontrolden çıkmasına izin vermeyeceğini belirtti.

Haber Merkezi | 27.03.2019 - 16:02..
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İngiliz finans şirketlerinin döviz kuru yorumu

Türkiye'de her seçim öncesi ekonomik saldırılar başlatan dolar baronları, bu kez istediği amaca ulaşamadı.

Merkez Bankası'nın aldığı önlemler sayesinde dolar, yükseliş trendini sonlandırarak düşüşe geçti.

Doların 5,83 seviyesinden 5,30'lara kadar kısa sürede düşmesi, Londra'daki finans şirketlerinin dikkatini çekti.

"BİR KEZ DAHA İZİN VERMEYECEK"

Londra'daki Manulife Asset Management şirketinden analist Richard Segal, gelişmeleri şöyle yorumladı:"Türkiye geçen yaz yaşananlardan (TL'nin ani değer kaybı) dersini aldı ve bir kez daha işlerin kontrolden çıkmasına izin vermeyecek."

İngiliz finans şirketlerinin döviz kuru yorumu

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