İngiliz gazeteleri Brexit için ikiye bölündü

İngiltere, Galler, Kuzey İrlanda ve İskoçya'dan oluşan Birleşik Krallık'ta, Haziran 2016'da yapılan AB referandumunda yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı alınmıştı.

İngiltere, 4 sene önce yapılan referandumda alınan kararı hayata geçirerek 1973'te başlayan AB üyeliğine, bu gece yarısı Türkiye saati ile 02.00'de son verecek.

İNGİLİZ GAZETELERİ AYRILIKTA ANLAŞAMADI

AB ile İngiltere'nin ortaklığının bitmesi üzerine, İngiliz gazeteleri ayrılık sonrası ikiye bölündü.

İngiltere basınında, Brexit için hem tavırlı hem de destek verici manşetlere yer verildi.

ZAMANI GELDİ: BREXIT

Bazı gazeteler İngiltere'nin, "Umutlu bir başlangıça geçileceğini" yazdı.

AVRUPA RÜYASI BİTTİ VE ÇIKTIK

Gece yarısı Büyük Britanya resmen AB’den ayrılmış olacak. 31 Aralık 2020’de AB ile İngiltere artık her açıdan 'resmen boşanmış' olacak.

ARTIK VAKİT TAMAM

Baştan beri Brexit'i destekleyen The Sun gazetesi, 'Zamanımız Geldi' manşetiyle ayrılığı destekleyen bir başyazı yayınladı.

KÜÇÜK VE YALNIZ BİR ADA

AB'den çıkışı desteklemeyen The Guardian ise 'Küçük Ada' manşetyle İngiltere'yi 47 yıl sonra bekleyen ekonomik zorluklara ve AB toplumundan uzaklaşmaya dikkat çekti.

BÖLÜNME VE ZAYIFLAMA

AB'den ayılığa karşı olan Daily Record gazetesi, 'İzole olmanın daha kötü olacağını' yazdı. Artık İngiltere'nin AB ile Brexit sonrası gerilen ilişkilerde ateşkes yapması gerektiğini belirtti.

BAŞARDIK

Daily Express gazetesi ise İngiltere için en iyisi bu diyerek, 'Başardık!' manşetine yer verdi.

BİLİNMEZ BİR YOL

Birleşik Krallık için bilinmeyen bir macera başlıyor.