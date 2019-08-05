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İngiliz havaalanı grev sebebiyle kapalı

Uluslararası yolcu trafiğine göre dünyanın en işlek birinci havaalanı olan Heathrow'da 2 gün boyunca sürecek grev yüzünden uçuşlar iptal edildi.

İHA | 05.08.2019 - 04:00..
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İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan Heathrow Havaalanı'nda 5-6 Ağustos tarihlerinde yapılacak grev sebebi ile 177’den fazla uçuşu iptal etti.

Dünyanın en işlek havaalanı olan Heathrow, İngiliz medyasında çıkan haberlere göre iflas bayrağını çekmek üzere.

Havaalanının uzun bir süredir çalışanlarına maaşlarını ödeyemediği belirtiliyordu.

İngiliz havaalanı grev sebebiyle kapalı

Ayrıca Londra Heathrow Havaalanı çalışanları ile yönetim arasında ücret artışına dayalı bir anlaşmaya da henüz varamadı.

İngiliz havaalanı grev sebebiyle kapalı

HAVAYOLLARI ŞİRKETLERİ DE ZARARA UĞRADI

Grevden en fazla etkilenecek şirket British Airways olacak. Virgin Atlantic New York uçuşlarında değişikliğe giderken, Boston'dan Heathrow'a yapılması planlanan uçuşlar Gatwick'e yönlendirilecek.

Katar Havayolları, Doha-Heathrow uçuşlarını iptal ederken, Heathrow uçuşları Gatwick'e kaydırılacak.

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