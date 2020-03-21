İngiliz hükümetinden sağlıkçılara alkış desteği çağrısı

Koronavirüsün ülkemizde tespit edilip etkisini gitgitde artırmasının ardından sağlık çalışanları, canla başla amansız bir emek mücadelesine girdi.

Geçtiğimiz günlerde Türk halkı, uykusuz, dursuz duraksız çalışan sağlık emekçilerine destek ve moral vermek amacıyla bir alkış kampanyası düzenledi. Ülke genelinde cam ve balkonlara çıkan yüz binler, sağlık emekçilerinin hakkını unutmadığını göstermek için alkış tuttu.

İNGİLTERE DE TÜRK KAMPANYASINA KATILDI

Türkiye’nin ardından dünyanın birçok ülkesinde aynı özveriyle çalışan sağlıkçıları desteklemek için benzer kampanyalar baş gösterdi.

Bu alkışlı desteğe son olarak katılan ülkelerden biri ise İngiltere oldu.

Can kaybının 177’ye ulaştığı ülkede Başbakan Boris Johnson’ın sosyal önlemleri yeni yeni artırmasının ardından, ülkedeki sağlık çalışanları da hatırlanmaya başlandı.

İngiliz Ulusal Sağlık Servisi, yayınladığı bir duyuruda 26 Mart günü tüm ülke genelinde yapılacak olan sağlık çalışanlarına destek alkışına katılım çağrısında bulundu.

Gerekli önlemlerin geç alınması nedeniyle ülkede büyük bir kesin tarafından oldukça eleştirilen İngiliz hükümeti, bu kampanyayla Türkiye’yi örnek aldı.

Türkiye cam ve balkonlardan sağlık çalışanları için alkış tuttu İZLE