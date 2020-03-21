taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.5528
Euro
7.0216
Altın
1498.96
Borsa
85795.79
Gram Altın
315.831
Bitcoin
39364.14

İngiliz hükümetinden sağlıkçılara alkış desteği çağrısı

Türkiye’nin koronavirüs salgınında canlarını hiçe sayan sağlıkçılarına verdiği alkışlı destek kampanyasına İngiltere de katıldı.

Haber Merkezi | 21.03.2020 - 17:45..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

Koronavirüsün ülkemizde tespit edilip etkisini gitgitde artırmasının ardından sağlık çalışanları, canla başla amansız bir emek mücadelesine girdi.

Geçtiğimiz günlerde Türk halkı, uykusuz, dursuz duraksız çalışan sağlık emekçilerine destek ve moral vermek amacıyla bir alkış kampanyası düzenledi. Ülke genelinde cam ve balkonlara çıkan yüz binler, sağlık emekçilerinin hakkını unutmadığını göstermek için alkış tuttu.

İNGİLTERE DE TÜRK KAMPANYASINA KATILDI

Türkiye’nin ardından dünyanın birçok ülkesinde aynı özveriyle çalışan sağlıkçıları desteklemek için benzer kampanyalar baş gösterdi.

Bu alkışlı desteğe son olarak katılan ülkelerden biri ise İngiltere oldu.

Can kaybının 177’ye ulaştığı ülkede Başbakan Boris Johnson’ın sosyal önlemleri yeni yeni artırmasının ardından, ülkedeki sağlık çalışanları da hatırlanmaya başlandı.

İngiliz hükümetinden sağlıkçılara alkış desteği çağrısı

İngiliz Ulusal Sağlık Servisi, yayınladığı bir duyuruda 26 Mart günü tüm ülke genelinde yapılacak olan sağlık çalışanlarına destek alkışına katılım çağrısında bulundu.

Gerekli önlemlerin geç alınması nedeniyle ülkede büyük bir kesin tarafından oldukça eleştirilen İngiliz hükümeti, bu kampanyayla Türkiye’yi örnek aldı.

Türkiye cam ve balkonlardan sağlık çalışanları için alkış tuttu İZLE

İlginizi Çekebilir
Koronavirüsten ölenler ceset torbası ile defnedilecek
Sağlık Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen yazıda, "Olası-kesin koronavirüs vakalarının ölümü halinde ceset torbası ile defni gereklidir." denildi.
Fransa'da 600 doktordan suç duyurusu
Fransa'da koronavirüs salgının yol açtığı krizin yönetiminde "devlet yalanı" söyledikleri iddiasıyla Başbakan Edouard Philippe ve eski Sağlık Bakanı Agnes Buzyn hakkında suç duyurusunda bulunuldu.
KKTC'ye 72 milyon liralık fınansal kaynak gönderildi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, koronavirüsle mücadele kapsamında, KKTC'ye 72 milyon liralık finansal kaynak gönderildiğini açıkladı.
Belgrad Ormanı'nda yasağa rağmen mangala devam
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yasağına rağmen Belgrad Ormanı'na gelenler, mangal yaktı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bulgaristan korona yardımı için Türkiye'ye minnettar
Bulgaristan korona yardımı için Türkiye'ye minnettar
244
Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüse karşı uyardı
Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüse karşı uyardı
703
İtalya, 3200 korona ölümünün incelendiği rapor yayınladı
İtalya, 3200 korona ölümünün incelendiği rapor yayınladı
55
Koronavirüs uyarılarına rağmen Belgrad Ormanı doldu
Koronavirüs uyarılarına rağmen Belgrad Ormanı doldu
350
Berber ve kuaförler kapanıyor
Berber ve kuaförler kapanıyor
264
Çin Kızılhaç Başkanı İtalya'yı azarladı
Çin Kızılhaç Başkanı İtalya'yı azarladı
236
Uzmanlık eğitimindeki hekimlere görev verilebilecek
Uzmanlık eğitimindeki hekimlere görev verilebilecek
113
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir