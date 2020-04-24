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İngiliz milletvekilden oruç kararı

Milletvekili Paul Bristow, Ramazan ayında Müslümanlarla aynı deneyimi paylaşmak için bir hafta oruç tutacağını açıkladı.

AA |
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İngiliz milletvekilden oruç kararı

İngiltere'de Muhafazakar Parti üyesi milletvekili Paul Bristow, Twitter hesabında yayınladığı videoyla, Ramazan'ın Müslümanlar için ne anlama geldiğini öğrenmek istediğini ifade etti.

İLK HAFTA TUTACAK

Ramazan'ın manevi yansıma, kendini geliştirme ve ibadetlerin arttığı bir zaman dilimi olduğunu aktaran Bristow, "Ramazan'ın ilk haftasında ben de oruç tutmaya karar verdim. Müslüman değilim, bu deneyimi, şehrim Peterborough'da yaşayan tahmini 20 bin Müslüman ile paylaşmamın önemli olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

BİR GÜNÜNÜ KAMERAYA ALACAK

Oruç tutacağı bu sürede sadece kendisiyle ilgili daha fazla şey değil, aynı zamanda İslam inancı hakkında daha fazla bilgi edinmeyi umduğunu da kaydeden Bristow, ayrıca bir gününü kameraya alacağını da söyledi.

İngiliz milletvekilden oruç kararı

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