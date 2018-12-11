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İngiliz Parlamentosu kapanmanın eşiğinden döndü

İngiltere Parlamentosu'nda bir milletvekili, meclisin ortasında bulunan yasal sembollerden kraliçenin asasını yerinden alıp kucaklayarak yerine götürdü. Bu hamle az daha koca Parlamentoyu dağıtıyordu.

Haber Merkezi | 11.12.2018 - 14:48..
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İngiliz Parlamentosu kapanmanın eşiğinden döndü

İngiltere Brexit tartışmalarının üzerine yeni bir kriz ile gündeme geldi. Ülkede "AB'den ayrılalım mı, ayrılmayalım mı" tartışmaları sırasında mecliste önemli bir an yaşandı.

İngiliz İşçi Partili bir milletvekili, meclisin orta yerinde bulunan ve kraliçeyi temsil eden asayı aldı.

OTURUM BÖLÜNDÜ

İşçi Partili vekil, sırasından kalkarak masanın bulunduğu alana geldi ve masanın üzerindeki kaidede bulunan asayı kucaklayarak yerine doğru götürmeye çalıştı. Bu sırada meclis oturumu bölündü. Sebebi ise sembol niteliğindeki o asanın masada bulunmaması durumunda, meclisin bile dağılabilecek olması.

İngiliz Parlamentosu kapanmanın eşiğinden döndü VİDEO

YERİNE BIRAKILDI

Bir süre sonra asa milletvekilinin kucağından alınarak eski yerine geri konuldu. Krizin aşılmasının ardından meclis başkanı asayı yerine bırakan milletvekiline teşekkür ederken, eylemi gerçekleştiren milletvekiline de birleşim sonuna kadar men cezası verildi.

İngiliz Parlamentosu kapanmanın eşiğinden döndü

Pirinç asanın yerinde olmaması durumu, İngiliz demokrasisi için tam bir felaket durumunda. Kraliçenin temsili olan bu asanın yerinde olmamasının ucu, meclisin fesih edilmesine kadar uzanabiliyor.

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