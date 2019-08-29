İngiliz parlamentosunda istifalar başladı

İngiltere'de yeni yasama dönemi başlamadan önce parlamentoyu, Kraliçe Elizabeth’in de onayıyla askıya alan Boris Johnson’a yönelik tepkiler gitgide büyüyor.

LORDLAR KAMARASI'NDA SESLER YÜKSELDİ

Kraliçe’nin talebi onaylamasının ardından İngiliz Parlamentosu, 14 Ekim'e kadar kapalı kalacak. Johnson, bu hamleyle milletvekillerinin 31 Ekim'deki Brexit öncesinde İngiltere'nin AB'den bir anlaşma olmadan ayrılmasını engelleyecek adımlar atmasını önlemiş oldu.

Johnson’ın demokrasiye aykırı politikası ise, ülke içinde prostesto seslerinin yükselmesine neden oldu.

"DEMOKRASİYE AYKIRI"

İngiliz milletvekilleri, “hukuka ve demokrasiye aykırı” olarak nitelendirdikleri kararı kınarkne, istifalar da ardı ardına gelmeye başladı.

Muhafazakar Partili, Lordlar Kamarası milletvekili Lord George Young, kabineden istifa eden ilk isim oldu. 1974 yılından itibaren aktif olarak parlamentoda yer alan, eski Muhafazakar Partili isim, yazdığı istifa mektubunda askıya alınma kararını “parlamentonun değerlerine aykırı” olarak değerlendirdi.

İSKOÇYA KOLU LİDERİ DE İSTİFA ETTİ

Tartışmalı Brexit kararları sonrasında istifa eden bir diğer isin ise Muhafazakar Parti’nin İskoçya kolu lideri Ruth Davidson oldu. Davidson istifa gerekçesi olarak, Brexit sürecinin kendisi için "çatışmalı" bir konuya dönüşmesini gösterdi.