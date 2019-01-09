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İngiliz Parlamentosu'ndan hükümete bütçe engeli

İngiliz parlamentosu, AB'den anlaşmasız olarak ayrılmanın önüne geçmeye dönük bir yasa değişikliğini kabul etti.

Haber Merkezi | 09.01.2019 - 05:22..
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Parlamentoya getirilen finansman yasa tasarısında anlaşmasız Brexit'i önlemeye yönelik olarak ana muhalefet partisinin teklif ettiği değişiklik 296'ya karşı 303 oyla kabul edildi. Değişikliğe göre, İngiliz hükümeti anlaşmasız Brexit senaryosuna hazırlık için ayıracağı bütçeyi, parlamentonun onayı olmadan kullanamayacak.

GEÇME ŞANSI DÜŞÜK

Siyasi gözlemcilere göre, bu akşam yapılan oylamanın sonucu, Başbakan Theresa May'in gelecek hafta parlamentoda oylanacak Brexit anlaşmasının da geçme şansının düşük olduğunu teyit etti.

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