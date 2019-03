İngiliz polis teşkilatından yapılan açıklamada, The Prodigy grubunun 49 yaşındaki solisti Keith Flint’in, Essex’teki evinde bu sabah ölü bulunduğu bildirildi. Polis açıklamasında, ölümün şüpheli bulunmadığı kaydedildi.

MÜZİK DÜNYASININ ÖNEMLİ İSMİYDİ

İngiliz şarkıcının, Avustralya’da bir turneden döndüğü ve mayıs ayında başlayacağı ABD turnesine hazırlanmakta olduğu belirtiliyor.

The Prodigy grubu; Firestarter, Breathe ve The Fat Of The Land gibi şarkılarıyla müzik dünyasında yer edinmişti.