İngiliz Times gazetesi: Erdoğan YPG konusunda haklı

8 yıldır Suriye'de devam eden savaşın sonuna gelindi. ABD Suriye'den çekilmeye hazırlanırken, Türkiye kendi sınırlarını teröristlerden korumak için büyük mücadele veriyor.

TÜRKİYE SURİYE'YE SALDIRMAYA HAZIR

İngilizlerin köklü medya kuruluşlarından The Times'ta bir makale yazan Richard Spencer, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendi sınırlarını korumak için haklı bir tavır sergilediğini ve Suriye'ye saldırmaya hazır olduğunu ifade etti.

ORTA DOĞU'NUN EN GARİP İŞ BİRLİĞİ

Makalede ayrıca; Orta Doğu'nun en garip iş birliğine, yani kapitalist ABD ile Marksist YPG arasında gerçekleştiği de belirtildi.