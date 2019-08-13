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İngiliz turistlerin tercihi Türkiye

İngiliz turistler, 2020 yazı için Türkiye'den rezervasyon yapmaya başladılar.

Haber Merkezi | 13.08.2019 - 09:03..
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Turizmde parlak bir dönem yaşayan Türkiye'de, 2020 yılı için rezervasyonlar başladı.

İNGİLİZLER SATIN ALMAYA BAŞLADI

Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Osman Ayık, 2020 yılı için hazırlıkların başladığını belirterek, "İngiliz pazarında 2020 yılı satışları başladı, fiyatların ilanıyla Avrupa'ya da satışlar başlayacak.

Bu yıl 2018'e göre kıyasladığımızda fiyatlarda yüzde 10'luk iyileşme bekliyorduk, muhtemelen gerçekleşme o seviyede olacak. 2020'de de bunun üzerinde iyileşme bekliyoruz" dedi.

HEDEF 40 MİLYAR DOLAR GELİR

Bu yıl 50-51 milyon yabancı ziyaretçi, 35 milyar doların üzerinde gelir hedeflendiğini anlatan Ayık, şöyle devam etti: "Çift haneli büyümeyle devam edersek 2020'de 55-60 milyon bandında yabancı ziyaretçi ve yaklaşık 40 milyar dolar gelir hedefliyoruz."

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